Путь от Болотной набережной до "ГЭС-2" сократится вдвое после строительства моста

Путь от Болотной набережной до кинотеатра "Ударник" и "ГЭС-2" сократится почти в 2 раза после строительства нового пешеходного моста. Сейчас расстояние составляет около 400 метров, после открытия моста оно уменьшится до 200 метров.

Мост в русле Водоотводного канала соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Строительство ведется с воды из-за расположения в историческом центре. Мост спроектирован для пешеходов, велосипедистов и мам с колясками.

