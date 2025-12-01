Форма поиска по сайту

Новости Москвы: дома по реновации готовят к заселению в Савеловском районе

В Савеловском районе готовят к заселению три корпуса нового дома. Их построили на 2-й Хуторской улице по программе реновации. Для жильцов подготовят больше 500 квартир. Также предусмотрен подземный паркинг и просторные холлы с местами для хранения колясок. Отдельно оборудуют площадки для занятий спортом и детских игр.

Новые деревья украсят не только парки, но улицы и магистрали Москвы, которые благоустроили в этом году. Их высадят у школ, поликлиник и остановок. Все растения для столицы выращивают в специальных питомниках, а к пересадке готовят особым образом. Так они могут приспособиться к условиям мегаполиса. Всего до конца декабря в Москве высадят около 10 тысяч крупномерных деревьев.

