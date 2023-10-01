Всемирная неделя космоса начнется на ВДНХ 4 октября. Она приурочена к памятной дате – 66 лет назад Россия запустила первый в истории космический спутник.

Тематические экскурсии и лекции пройдут в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Гостям расскажут о секретных космических станциях СССР, о лунной программе, а также о работе космонавтов в безвоздушном пространстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



