Несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе дома № 47 на Ленинградском проспекте. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

На место аварии прибыли оперативные службы. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП, уточняется информация о пострадавших.

"Движение в сторону центра затруднено, занято две полосы из четырех по основному ходу, а также перекрыт съезд на дублер", – говорится в публикации.

К настоящему времени движение на участке восстановлено.

Ранее девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с фонарным столбом в Богородском городском округе Московской области. Выяснилось, что водитель 1985 года рождения, находясь за рулем маршрутного такси, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

Отмечалось, что все пострадавшие – пассажиры маршрутки. Среди них есть девочка 2014 года рождения. Всех, кто в результате ДТП получил травмы, госпитализировали.



"Рейд 112": Volkswagen врезался в припаркованную машину на улице Фридриха Энгельса