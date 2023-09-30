Ученые Московского зоопарка разработали нейросеть для подсчета пеликанов в дикой природе. В России эти птицы живут на Кубани и близ Кавказа. Пересчитать пеликанов в стае и их гнездовья – нелегкая задача для ученых. Например, раньше на пересчет колонии в 2000 пеликанов уходило до 7 дней. Теперь же нейросеть делает это менее чем за секунду. Наши ученые изучают поведение птиц в рамках программы "Сохранение кудрявого и розового пеликанов".

Подробности – в эфире Москва 24.