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30 сентября, 15:30

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Ученые Московского зоопарка разработали нейросеть для подсчета пеликанов

Ученые Московского зоопарка разработали нейросеть для подсчета пеликанов

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Ученые Московского зоопарка разработали нейросеть для подсчета пеликанов в дикой природе. В России эти птицы живут на Кубани и близ Кавказа. Пересчитать пеликанов в стае и их гнездовья – нелегкая задача для ученых. Например, раньше на пересчет колонии в 2000 пеликанов уходило до 7 дней. Теперь же нейросеть делает это менее чем за секунду. Наши ученые изучают поведение птиц в рамках программы "Сохранение кудрявого и розового пеликанов".

Подробности – в эфире Москва 24.

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