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24 сентября, 12:30

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Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка

Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка

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Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, исполнился месяц. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Маленькую панду осмотрели специалисты и узнали, что это самка. По словам мэра, панда Дин-Дин и ее детеныш чувствуют себя хорошо, их регулярно осматривают специалисты. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, в нем поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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