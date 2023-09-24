Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка

Детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, исполнился месяц. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Маленькую панду осмотрели специалисты и узнали, что это самка. По словам мэра, панда Дин-Дин и ее детеныш чувствуют себя хорошо, их регулярно осматривают специалисты. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, в нем поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.