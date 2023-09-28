Матч между сборными России и Камеруна по футболу пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве

Фото: ТАСС/AP/Andre Penner

Матч по футболу между сборными РФ и Камеруна пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве, уточнил генсек РФС Максим Митрофанов.

"Матч сборных России и Камеруна точно пройдет на "ВТБ-Арене", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная РФ по футболу 12 октября проведет товарищескую игру с командой Камеруна.

Также сообщалось, что Российский футбольный союз до конца года примет решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Президент объединения Александр Дюков уточнил, что сейчас союз проводит переговоры с УЕФА по вопросу допуска российских команд до международных соревнований. Будет принято решение либо остаться по этой эгидой европейской ассоциации, либо сменить конфедерацию, сказал он.



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