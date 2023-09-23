Детеныш панды в Московском зоопарке откроет глаза через 7–10 дней

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Детеныш панды Диндин, которая живет в Московском зоопарке, откроет глаза через 7–10 дней. Однако видеть он начнет в возрасте двух месяцев. Об этом сообщает в своем телеграм-канале директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"Глазки у нашего малыша откроются через 7–10 дней. Но видеть начнет в возрасте 2 месяцев", – написала Акулова.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Малыш весил 150 грамм, однако уже через неделю малыш весил полкилограмма. 18 сентября Акулова сообщила, что "жилетка" и "очки" на теле и мордочке детеныша стали черными, а ступни почернели полностью. Пол малыша пока неизвестен.

До 1 ноября войти в павильон "Фауна Китая" нельзя – его ограничили для обеспечения покоя мамы-панды и ее детеныша.

До этого сообщалось, что на "Городской ферме" ВДНХ родился малыш Альпака породы уакайя. Это третье потомство в семействе альпаков Педро и Доси, которое живет на "Городской ферме" с 2018 года.