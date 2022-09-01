Центральный Московский ипподром начнут реконструировать

Центральный московский ипподром ждет полное обновление. Прежде всего отремонтируют конюшни. Их оснастят в соответствие с современными технологическими требованиями и сделают удобными для животных и спортсменов. После реконструкции они смогут вместить до 1 140 лошадей.

Изменится и инфраструктура ипподрома. Там появятся гостиница на 60 номеров, точки общепита и большая парковка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.