Работники службы эвакуации спасли любопытного котенка

Любопытного котенка спасли работники службы эвакуации "Московского паркинга" вместе с сотрудниками МЧС. Обнаружили зверька на спецстоянке при разгрузке.

Котенок спрятался в моторном отсеке авто, которое было припарковано с нарушениями и эвакуировано с улицы. Малыша аккуратно достали, котенок в безопасности. Скоро его отправят в приют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.