В Новом Уренгое спасли щенков, которые угодили в узкую щель между плитами

В Новом Уренгое спасли девятерых щенков, которые угодили в узкую щель между плитами. Видео опубликовало МЧС. Спасателям пришлось сильно постараться, чтобы добраться до малышей, нужно было залезать под плиту.

Многодетная мать с волнением следила за операцией спасения. Теперь все семейство станет первыми обитателями нового приюта. Шефство над ними взял замглавы города. Как только щенки станут самостоятельными, им обязательно найдут заботливых хозяев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.