Столичных водителей призвали избегать поездок на ТТК из-за ожидающихся заторов

ЦОДД просит избегать поездок по ТТК и возле крупных торговых центров. В Москве 31 августа ожидаются колоссальные заторы.

Причем магистрали заполняют не только те, кто в последний день решил сделать покупки перед 1 сентября, но и отпускники. Они массово возвращаются из поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.