В ЦОДД предупредили о 8-балльных заторах в столице 31 августа

Дорожный трафик в столице ожидается на уровне 8 баллов. К 1 сентября москвичи вернулись с летнего отдыха.

По подсчетам ЦОДД, в данный момент на дорогах столицы три миллиона машин, к середине сентября их станет еще больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.