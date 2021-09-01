Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому

Глава МИД РФ Сергей Лавров, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника князю Александру Невскому на улице Лобачевского в столичном районе Проспект Вернадского.

Памятник представляет собой фигуру Александра Невского в полный рост. В общей сложности высота монумента составляет более шести метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.