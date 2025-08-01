Форма поиска по сайту

01 августа, 19:25

События

Тайский фестиваль открылся в саду "Эрмитаж"

Тайский фестиваль открылся в саду "Эрмитаж"

Том ям, муай-тай и театр масок Кхон: 1 августа в саду "Эрмитаж" открылся традиционный тайский фестиваль. Его главная цель – представить многообразие культуры Таиланда.

В программе – спектакли традиционного тайского театра и выступления современных музыкальных групп, дефиле модных коллекций от дизайнеров из Таиланда и показательные выступления мастеров тайского бокса.

Посетители могут попробовать аутентичную тайскую кухню и экзотические фрукты, поучаствовать в кулинарных и ремесленных мастер-классах, а также посетить сеансы тайского массажа.

Площадку фестиваля изучила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

