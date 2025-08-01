Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

В "Лужниках" состоится концерт российского хип-хоп исполнителя Loc Dog

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Сергей Собянин назвал лучшие проекты с конкурса "Новатор Москвы"

Новости Москвы: физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

Женщина погибла в результате ДТП в Ясеневе

Движение по Садовому кольцу и соседним улицам ограничат 2 и 3 августа

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Что посмотреть на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

На фестивале "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" заработал экстрим-парк

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 августа.

Главный выставочный центр страны ВДНХ отмечает свой 86-й день рождения. Ежегодно выставку посещают 30 миллионов человек. За более чем 10 лет там провели реставрацию 42 памятников, это 90% от общего числа объектов культурного наследия ВДНХ.

В Москве и Подмосковье до вечера субботы, 2 августа, объявили желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, самые сильные осадки ожидаются ночью. Возможно, будет гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду.

Женщина-пешеход погибла в результате аварии на Вильнюсской улице в Ясеневе. По словам очевидцев, она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего ее сбил автомобиль. Затем машина столкнулась с припаркованным транспортным средством. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Читайте также
городобществопогодапроисшествияДТПвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика