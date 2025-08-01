Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 августа.

Главный выставочный центр страны ВДНХ отмечает свой 86-й день рождения. Ежегодно выставку посещают 30 миллионов человек. За более чем 10 лет там провели реставрацию 42 памятников, это 90% от общего числа объектов культурного наследия ВДНХ.

В Москве и Подмосковье до вечера субботы, 2 августа, объявили желтый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, самые сильные осадки ожидаются ночью. Возможно, будет гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду.

Женщина-пешеход погибла в результате аварии на Вильнюсской улице в Ясеневе. По словам очевидцев, она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, после чего ее сбил автомобиль. Затем машина столкнулась с припаркованным транспортным средством. Женщина скончалась на месте от полученных травм.