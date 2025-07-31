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31 июля, 16:30

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Новости Москвы: новые остановочные павильоны появятся на Профсоюзной улице

Новости Москвы: новые остановочные павильоны появятся на Профсоюзной улице

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Современные остановочные павильоны появятся на Профсоюзной улице, на которой проходит благоустройство. Специалисты также планируют расширить пешеходные зоны и обновить асфальт на проезжей части.

​Новое здание единого диспетчерского центра метрополитена возведут на Дмитровском шоссе. Площадь второй очереди превышает 15 тысяч квадратов. Ранее такой центр открылся в здании бывшего кинотеатра "Ереван" у станции метро "Селигерская".

На Нижнем Бирюлевском пруду продолжается благоустройство зон отдыха у воды. Там обновят прогулочные дорожки, детскую и пляжную площадку, а также установят скамейки и малые архитектурные формы.

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