Новости Москвы: новые остановочные павильоны появятся на Профсоюзной улице

Современные остановочные павильоны появятся на Профсоюзной улице, на которой проходит благоустройство. Специалисты также планируют расширить пешеходные зоны и обновить асфальт на проезжей части.

​Новое здание единого диспетчерского центра метрополитена возведут на Дмитровском шоссе. Площадь второй очереди превышает 15 тысяч квадратов. Ранее такой центр открылся в здании бывшего кинотеатра "Ереван" у станции метро "Селигерская".

На Нижнем Бирюлевском пруду продолжается благоустройство зон отдыха у воды. Там обновят прогулочные дорожки, детскую и пляжную площадку, а также установят скамейки и малые архитектурные формы.