Новости Москвы: специалисты приступили к благоустройству Комсомольской площади

На Комсомольской площади стартовало масштабное благоустройство. Работы ведутся на территории перед вокзалами. Продолжается и строительство трамвайной линии, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро "Чистые пруды". Она пройдет по улицам Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. В итоге у жителей восточных, южных и центральных районов появятся новые пересадки и маршруты.

На севере Москвы ввели новую схему движения. На улице Летчика Осканова на участке от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы появилась встречная полоса для городского транспорта. Кроме того, в этом же районе появятся и новые повороты. В связи с изменениями водителей просят уточнять маршрут заранее.

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