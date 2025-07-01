01 июля, 07:30Город
В Москве повысили транспортную доступность в районах реновации
Вопросы транспортной доступности остаются одними из ключевых при реализации программы реновации в столице. Москвичи, переезжающие в новые дома, получают удобные подъезды и комфортную инфраструктуру.
Темпы строительства жилья в столице остаются высокими. Например, в районе Филевский парк уже расселили 11 старых домов.
На их месте активно возводятся современные жилые комплексы, а также объекты, необходимые для жизни. Для облегчения процесса переезда действует специальный городской сервис "Помощь в переезде". Москвичам бесплатно предоставляются услуги грузчиков и автомобиль. Заказать помощь можно на городском портале mos.ru.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.