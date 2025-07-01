Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 07:30

Город

В Москве повысили транспортную доступность в районах реновации

В Москве повысили транспортную доступность в районах реновации

Собянин: на Ярославское направление МЖД вышли новейшие поезда "Иволга 4.0"

"Утро": 14 градусов ожидается в Москве днем 1 июля

Циклон "Корнелиус" принес аномальную погоду в Москву

Дождливая погода ожидается в Москве в ночь на 1 июля

В столице появились новые площадки с садами в рамках проекта "Лето в Москве"

"Московский патруль": прохожий украл женскую сумку в центре Москвы

"Московский патруль": в Москве выявили пользующихся телефоном за рулем водителей

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июня

Работа переправы Северный речной вокзал – Захарково продлена 4 и 5 июля

Вопросы транспортной доступности остаются одними из ключевых при реализации программы реновации в столице. Москвичи, переезжающие в новые дома, получают удобные подъезды и комфортную инфраструктуру.

Темпы строительства жилья в столице остаются высокими. Например, в районе Филевский парк уже расселили 11 старых домов.

На их месте активно возводятся современные жилые комплексы, а также объекты, необходимые для жизни. Для облегчения процесса переезда действует специальный городской сервис "Помощь в переезде". Москвичам бесплатно предоставляются услуги грузчиков и автомобиль. Заказать помощь можно на городском портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика