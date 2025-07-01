В Москве повысили транспортную доступность в районах реновации

Вопросы транспортной доступности остаются одними из ключевых при реализации программы реновации в столице. Москвичи, переезжающие в новые дома, получают удобные подъезды и комфортную инфраструктуру.

Темпы строительства жилья в столице остаются высокими. Например, в районе Филевский парк уже расселили 11 старых домов.

На их месте активно возводятся современные жилые комплексы, а также объекты, необходимые для жизни. Для облегчения процесса переезда действует специальный городской сервис "Помощь в переезде". Москвичам бесплатно предоставляются услуги грузчиков и автомобиль. Заказать помощь можно на городском портале mos.ru.

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