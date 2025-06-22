22 июня, 22:30Город
Уникальные виды пионов и ирисов представили на фестивале цветов в Москве
Москвичи могут увидеть уникальные виды пионов и ирисов на фестивале цветов в "Аптекарском огороде" на Проспекте Мира. Фестиваль завершится 25 июня.
В выставочной оранжерее представлены более 300 сортов, экспозиция регулярно обновляется. Именно в этом ботсаду началась отечественная селекция и появились первые русские сорта. Сегодня селекционная работа продолжается на основной территории ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.
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