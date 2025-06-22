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22 июня, 22:30

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Уникальные виды пионов и ирисов представили на фестивале цветов в Москве

Уникальные виды пионов и ирисов представили на фестивале цветов в Москве

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Москвичи могут увидеть уникальные виды пионов и ирисов на фестивале цветов в "Аптекарском огороде" на Проспекте Мира. Фестиваль завершится 25 июня.

В выставочной оранжерее представлены более 300 сортов, экспозиция регулярно обновляется. Именно в этом ботсаду началась отечественная селекция и появились первые русские сорта. Сегодня селекционная работа продолжается на основной территории ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко

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