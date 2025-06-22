Уникальные виды пионов и ирисов представили на фестивале цветов в Москве

Москвичи могут увидеть уникальные виды пионов и ирисов на фестивале цветов в "Аптекарском огороде" на Проспекте Мира. Фестиваль завершится 25 июня.

В выставочной оранжерее представлены более 300 сортов, экспозиция регулярно обновляется. Именно в этом ботсаду началась отечественная селекция и появились первые русские сорта. Сегодня селекционная работа продолжается на основной территории ботанического сада МГУ на Воробьевых горах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.