У станции метро "Электрозаводская" создадут один из крупнейших ТПУ Москвы

В районе станции метро "Электрозаводская" появится один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. Он соединит Большую кольцевую линию метро с Арбатско-Покровской веткой и платформой Электрозаводская третьего МЦД.

Кроме открытого несколько дней назад пешеходного моста через Яузу, в районе строят и подземный переход, который соединит одноименные станции метро и БКЛ. Движение поездов на время проведения работ не останавливается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.