На Северном и Южном речных вокзалах отпраздновали Масленицу

Ярмарочный столб, скоморохи и бесплатные угощения: на Северном и Южном речных вокзалах Москвы отпраздновали Масленицу.

На обеих площадках зиму провожали народными гуляньями, традиционными забавами и музыкой. Гостям Северного речного вокзала предложили наперегонки пронести на плечах коромысло и поиграть в городки. А посетители Южного речного вокзала могли поучаствовать в забеге в ведрах и пострелять в тире "Матрешка".

Кроме того, москвичей и гостей столицы ждали выступления фольклорных коллективов и артистов проекта "Музыка в метро".

О том, как отметили Масленицу на столичных речных вокзалах, в прямом эфире рассказали ведущие Москвы онлайн Полина Ермолаева и Татьяна Сальникова.