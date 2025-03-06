Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах

Курьерам на электровелосипедах хотят запретить езду по тротуарам. В Общественной палате считают, что популярные среди доставщиков модели транспорта нужно считать мопедами из-за мощных моторов.

Москва уже делает первые шаги в этом направлении. Сотрудники ГИБДД проводят плановые рейды во всех районах столицы, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах. С начала 2025 года было вынесено более четырех тысяч постановлений.

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