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06 марта, 11:15

Транспорт

Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах

Курьерам хотят запретить ездить по тротуарам на электровелосипедах

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Курьерам могут запретить езду по тротуарам

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Курьерам на электровелосипедах хотят запретить езду по тротуарам. В Общественной палате считают, что популярные среди доставщиков модели транспорта нужно считать мопедами из-за мощных моторов.

Москва уже делает первые шаги в этом направлении. Сотрудники ГИБДД проводят плановые рейды во всех районах столицы, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах. С начала 2025 года было вынесено более четырех тысяч постановлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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