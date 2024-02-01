Москвичей пригласили на благотворительный день на катке ВДНХ

Каток на ВДНХ приглашает москвичей на благотворительный день. 3 февраля его посетители смогут помочь подопечным четырех фондов и принять участие в программе мероприятий.

Для гостей выступят известные артисты и телеведущие, а на катке состоится карнавал и флешмоб. После чего на лед выйдут герои известных мультфильмов и проведут спортивную разминку.

Все средства от продажи билетов и проката коньков в этот день направят в благотворительные фонды. Каток будет работать с 10:00 до 23:00. Мероприятия начнутся в 12:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.