01 февраля, 08:30Город
Москвичей пригласили на благотворительный день на катке ВДНХ
Каток на ВДНХ приглашает москвичей на благотворительный день. 3 февраля его посетители смогут помочь подопечным четырех фондов и принять участие в программе мероприятий.
Для гостей выступят известные артисты и телеведущие, а на катке состоится карнавал и флешмоб. После чего на лед выйдут герои известных мультфильмов и проведут спортивную разминку.
Все средства от продажи билетов и проката коньков в этот день направят в благотворительные фонды. Каток будет работать с 10:00 до 23:00. Мероприятия начнутся в 12:00.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.