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01 февраля, 08:30

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Москвичей пригласили на благотворительный день на катке ВДНХ

Москвичей пригласили на благотворительный день на катке ВДНХ

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Каток на ВДНХ приглашает москвичей на благотворительный день. 3 февраля его посетители смогут помочь подопечным четырех фондов и принять участие в программе мероприятий.

Для гостей выступят известные артисты и телеведущие, а на катке состоится карнавал и флешмоб. После чего на лед выйдут герои известных мультфильмов и проведут спортивную разминку.

Все средства от продажи билетов и проката коньков в этот день направят в благотворительные фонды. Каток будет работать с 10:00 до 23:00. Мероприятия начнутся в 12:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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