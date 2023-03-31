07:45Экономика
Почти 80% промышленников РФ поддержали идею вернуть практику госпланирования
Пятилетки и планирование могут вернуться в российскую экономику. За эту идею выступают почти 80% промышленников. Такой результат показал опрос ГУУ.
Промышленники считают, что в условиях экономической неопределенности компаниям требуется более четкая стратегия для проектирования своей деятельности и инвестиций. Почему производителям так сложно выжить в рыночных условиях?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.