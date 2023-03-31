Склады с электроникой оказались переполнены в России – СМИ

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В России склады с электронной техникой оказались переполнены на фоне замедленных продаж электроники и прочих гаджетов во второй половине марта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По информации издания, снижение продаж по сравнению с таким же периодом прошлого года составило порядка 30%. При этом тенденция на спад продаж электроники в РФ, по словам источников, наблюдается в целом с начала года.

Однако хранится на складах далеко не вся техника. К примеру, отмечают источники газеты, гаджеты компаний Apple и Samsung продаются довольно быстро, в отличие от китайской техники производителей второго эшелона или неизвестных брендов, которая может долго находится на складе в ожидании покупателя.

Эксперты отметили, что падение спроса на электронику вполне закономерно, поскольку потребности населения в таких устройствах не могут быть безграничными. Вместе с тем, считают специалисты, спрос на гаджеты может снова вырасти к началу школьного сезона, то есть к концу лета.

Ранее сообщалось, что отечественные производители ноутбуков в прошлом году увеличили долю на российском рынке более чем в два раза. Так, в 2022 году она составила 9% по сравнению с 4% в 2021-м году.

До этого председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал ситуацию с избыточными запасами бытовой техники на складах, а также призвал россиян не закупаться впрок бытовой техникой.

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