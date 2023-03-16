Российские ноутбуки заняли почти 10% отечественного рынка в прошлом году

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Отечественные производители ноутбуков в прошлом году увеличили долю на российском рынке более чем в два раза. Так, в 2022 году она составила 9% по сравнению с 4% в 2021-м году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные компании GS Group.

Если же сравнивать этот показатель с 2020-м годом (3%), то можно понять, что за два года он вырос в три раза. При этом, отмечают эксперты, многие российские производители вышли на рынок ноутбуков в прошлом году в первый раз.

Помимо этого, доля отечественных изготовителей растет и на компьютерном рынке в целом. Так, в прошлом году первое место на нем по числу общих продаж ноутбуков и настольных ПК заняла компания IRU, оттеснив HP на второе место.

Ранее сообщалось, что количество офлайн-магазинов электроники уменьшилось в России с февраля 2022 по февраль 2023 года на 5%. В частности, в Москве сократилось количество подобных магазинов на 5,8%, сейчас в городе работают 1 619 магазинов.

До этого эксперт дал советы по выбору хорошего ноутбука для работы и учебы. По его словам, лучше покупать технику там, где можно расплатиться банковской картой.

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