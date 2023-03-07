В Союзе потребителей РФ призвали не закупаться впрок бытовой техникой

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал ситуацию с избыточными запасами бытовой техники на складах. Об этом сообщает "Радио 1".

"Если предложение превышает спрос, то всегда снижают цены, но не в этом случае. Во-первых, этот товар не скоропортящийся, с ним ничего не произойдет, у него нет срока годности. У него есть срок службы, но он составляет как минимум 10 лет. С другой стороны, мы видим тенденцию к снижению курса рубля, а покупают эту технику не за рубли", – отметил он.

Шелищ напомнил, что цена нужна не только для получения прибыли, но и для закупки магазином следующей партии продукции. Он выразил уверенность в том, что следующая партия бытовой техники обойдется магазинам дороже, так как товар закупается за рубежом. Стоимость доллара и евро потребует большего вложения рублей.

"Пока на складах затоваривание, магазины в параллельном импорте не заинтересованы. Сейчас лежит то, что они еще закупили вполне законно", – заявил Шелищ.

Он отметил, что если у человека уже сейчас сломается какая-то техника в доме, например ноутбук, то заняться его починкой будет весьма проблематично, не все запчасти ввозятся на территорию РФ. Он будет вынужден обратиться к складским запасам, а когда те исчерпаются, потребуются новые закупки.

Шелищ добавил, что бытовая техника могла бы подешеветь только в том случае, если бы она была куплена на кредитные средства.

"Судя по тому, что пишут, похоже, что они закупали технику на свои средства. Если вам сейчас действительно нужна бытовая техника, то стоит купить. Но закупаться впрок не стоит", – резюмировал эксперт.

Ранее производители и поставщики бытовой техники сообщили о существенном профиците товара на складах. Весной 2022 года дистрибьюторы начали активно скупать технику российских брендов, опасаясь того, что партнеры перестанут с ними сотрудничать.



Минторг США ограничил экспорт бытовой техники

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!