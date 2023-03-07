В России образовался избыток бытовой техники на складах – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Производители и поставщики бытовой техники сообщили об избыточных запасах продукции на складах. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Производители и поставщики бытовой техники говорят о существенном профиците этой продукции на российском рынке как следствие ажиотажного спроса на нее в 2022 году", – указано в сообщении.

В материале уточняется, что торговые сети начали массовые закупки бытовой техники весной прошлого года после начала спецоперации на Украине. Дистрибьюторы стали скупать технику от российских брендов, изготавливаемых в Китае, опасаясь, что партнеры перестанут с ними сотрудничать.

Однако проблемы с логистикой привели к тому, что заказанные весной и летом 2022 года партии товаров прибыли в Россию только в начале 2023 года.

Эксперты заявляют, что спрос на бытовую технику в РФ падает и продолжит снижаться и в 2023 году. Однако, согласно опросам участников рынка, продавцы не собираются снижать цены ради стимулирования спроса, а будут держать их на одном уровне до тех пор, пока не продадут излишки.

Ранее сообщалось, что Минторг США ограничил экспорт бытовой техники в Россию. В черном списке оказались смартфоны и звуковоспроизводящее оборудование дороже 300 долларов, холодильники и кондиционеры дороже 750 долларов, посудомоечные машины, микроволновки, кофемашины и роботы-пылесосы дороже 100 долларов.



Минторг США ограничил экспорт бытовой техники

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