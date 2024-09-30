30 сентября, 07:30Экономика
2024 год может стать рекордным по числу открытых ТЦ в Москве за последние 10 лет
Текущий год может стать рекордным за последнее десятилетие по количеству открытых торговых центров. Для посетителей уже открылись шесть новых ТЦ, еще более 10 планируют ввести в работу до новогодних праздников.
В столице сейчас насчитывается более 270 торговых центров суммарной площадью 7,5 миллиона квадратных метров. Небольшие районные ТЦ, находящиеся в шаговой доступности от дома или работы, показывают более существенные результаты с точки зрения трафика.
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