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30 сентября, 07:30

Экономика

2024 год может стать рекордным по числу открытых ТЦ в Москве за последние 10 лет

2024 год может стать рекордным по числу открытых ТЦ в Москве за последние 10 лет

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Текущий год может стать рекордным за последнее десятилетие по количеству открытых торговых центров. Для посетителей уже открылись шесть новых ТЦ, еще более 10 планируют ввести в работу до новогодних праздников.

В столице сейчас насчитывается более 270 торговых центров суммарной площадью 7,5 миллиона квадратных метров. Небольшие районные ТЦ, находящиеся в шаговой доступности от дома или работы, показывают более существенные результаты с точки зрения трафика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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