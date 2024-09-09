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09 сентября, 14:40

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал, что такое цифровые финансовые активы

"Деньги 24": эксперт рассказал, что такое цифровые финансовые активы

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Российские банки и компании стали предлагать гражданам инвестировать деньги в ЦФА, то есть в цифровые финансовые активы. Это цифровые аналоги привычных финансовых инструментов: договоров и ценных бумаг. С помощью ЦФА можно создавать продукты, которые нельзя выпустить в обращение на обычную биржу.

Что из себя представляют такие активы, насколько они доходны и в чем состоят риски таких вложений? Об этом – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
экономикавидеоЕвгений Беляков
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