"Деньги 24": эксперт рассказал, что такое цифровые финансовые активы

Российские банки и компании стали предлагать гражданам инвестировать деньги в ЦФА, то есть в цифровые финансовые активы. Это цифровые аналоги привычных финансовых инструментов: договоров и ценных бумаг. С помощью ЦФА можно создавать продукты, которые нельзя выпустить в обращение на обычную биржу.

Что из себя представляют такие активы, насколько они доходны и в чем состоят риски таких вложений? Об этом – в программе "Деньги 24".