"Деньги 24. Итоги": обвал на 4% произошел на Мосбирже 2 сентября

Первый рабочий день в сентябре ознаменовался сильнейшим падением индекса Мосбиржи – сразу на 4%. Это сильнейшее суточное падение за два года и один из самых неудачных дней на российском рынке за всю историю.

Среди возможных причин такого явления называют повышение ключевой ставки, увеличение налогов для бизнеса, ситуация в Курской области и выход из бизнес-сектора нерезидентов. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".