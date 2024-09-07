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Новости

07 сентября, 15:00

Экономика

"Деньги 24. Итоги": обвал на 4% произошел на Мосбирже 2 сентября

"Деньги 24. Итоги": обвал на 4% произошел на Мосбирже 2 сентября

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Первый рабочий день в сентябре ознаменовался сильнейшим падением индекса Мосбиржи – сразу на 4%. Это сильнейшее суточное падение за два года и один из самых неудачных дней на российском рынке за всю историю.

Среди возможных причин такого явления называют повышение ключевой ставки, увеличение налогов для бизнеса, ситуация в Курской области и выход из бизнес-сектора нерезидентов. Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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