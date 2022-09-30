В России снизилась стоимость подержанных автомобилей

Предложений на вторичном рынке автомобилей в России стало на 20% больше за последние дни. Дилеры сообщили, что цены ожидаемо опускаются, но сами не спешат выкупать машины.

Одни связывают это с мобилизацией, другие – с проблемами в премиум-сегменте. Запчасти на такие автомобили стало сложно найти.

Что будет с продажами в ближайшее время? Выгодно ли покупать сейчас или впереди еще более приятные предложения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.