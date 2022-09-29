Около 10% москвичей сделали прививку от гриппа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Свыше 1,2 миллиона горожан, что составляет 10% от численности населения столицы, сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Уточняется, что в столице эпидемиологическая ситуация стабильна.
"На 38-й неделе 2022 года эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве стабильная, интенсивность эпидемического процесса умеренная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года и ниже показателей аналогичного периода предыдущего эпидсезона", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что превышения эпидемических порогов по совокупному населению зарегистрировано не было, в том числе заболеваемость детей ниже пороговых значений от 42 до 72% в разных возрастных группах.
В настоящее время привиты свыше 1 266 657 человек, что составляет 10% от численности населения города.
Сделать прививку у станций метрополитена, МЦК и железнодорожных станций можно ежедневно: с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 по субботам, с 09:00 до 16:00 по воскресеньям. В ГУМе можно будет привиться каждый день с 10:00 до 21:00.
Ранее вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов призвал россиян вакцинироваться от гриппа повторно, если прививка уже делалась в 2021 году. По словам специалиста, грипп представляет значительную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае заражения у них наиболее вероятен риск развития осложнений.
Нетесов уточнил, что в осенний период риск заражения гриппом очень высокий. Он отметил, что даже люди не из группы риска могут столкнуться с высокой температурой и другими симптомами при заражении.
В Москву после двухлетнего перерыва вернулся грипп
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