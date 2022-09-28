В МЭР ожидают индексацию тарифов на электроэнергию в РФ на 6% с июля 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
С 1 июля 2024 года индексация тарифов на электроэнергию для населения в среднем по России составит 6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития РФ на 2023–2025 годы.
В документе указывается, что размер индексации тарифов на электроэнергию с 1 декабря 2022 года составит 9%, а с 1 июля 2025 года – 5%.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.
По данным министерства, следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024 года. При этом сроки решили сдвинуть из-за необходимости обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры ЖКХ по всей стране и предоставления качественных услуг для населения. Индексация также необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.
Правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ на 1 декабря 2022 года
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