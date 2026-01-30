В России могут ввести месячный лимит на внесение наличных через банкоматы

В России планируют ограничить сумму наличных, которые можно внести на счет через банкоматы и другие технические устройства. Лимит на месяц составит не более 1 миллиона рублей.

Инициативу выдвинул Минфин. Документ уже направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг.

На данный момент закон не устанавливает ограничений на пополнение счетов наличными, что позволяет деньгам с неустановленным происхождением попадать в безналичный оборот.

