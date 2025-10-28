Форма поиска по сайту

28 октября, 22:30

Центробанк отозвал лицензии у четырех кредитных организаций в 2025 году

Центробанк отозвал лицензии у четырех кредитных организаций в 2025 году. Причем одна из них занимала 60-е место в стране по размеру активов, то есть стала крупнейшей лишившейся лицензии за последние 8 лет.

Всего с 2021 года право предоставлять финансовые услуги потеряли более 30 структур. Ряд аналитиков считают, что в ближайшее время этот процесс будет набирать силу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоДарья КрамароваИван Пашков

