Центробанк отозвал лицензии у четырех кредитных организаций в 2025 году. Причем одна из них занимала 60-е место в стране по размеру активов, то есть стала крупнейшей лишившейся лицензии за последние 8 лет.

Всего с 2021 года право предоставлять финансовые услуги потеряли более 30 структур. Ряд аналитиков считают, что в ближайшее время этот процесс будет набирать силу.



