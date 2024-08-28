Поставщики компьютеров обеспечили 50% роста рынка высокотехнологичных производств Москвы

По данным столичного правительства, за первые шесть месяцев 2024 года объем обрабатывающего промпроизводства Москвы вырос на 20%. Высокотехнологичные отрасли развиваются быстрее остальных: в первом полугодии их оборот вырос более чем в два раза. При этом половину оборота обеспечили поставщики компьютеров.

Также заметна доля компаний, выпускающих контрольно-измерительные, навигационные приборы, часы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.