"Известия": Минпромторг предлагает позволить чиновникам лоббировать торговые сети

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Минпромторг предложил официально разрешить чиновникам и депутатам лоббировать интересы торговых сетей. Об этом сообщает газета "Известия".

Действующий закон о рекламе запрещает властям одобрять объекты рекламирования, однако Минпромторг и депутат "Единой России" Татьяна Буцкая предлагают скорректировать эту норму, сделав из нее исключение для торговых сетей. При этом такую привилегию смогут получить лишь те компании, которые получили звание "Лидер российской торговли". Звание будет присваивать Роскачество, главной целью станет поддержка в продаже локальных товаров, которые произвели в России и странах ЕАЭС.

"Сейчас для государства все равны, но мы с помощью поправок в закон о рекламе хотим выделить тех, кто продвигает нашу продукцию в инициативном порядке, делает это активнее других. Для них мы предусмотрели норму, которая позволяет чиновникам и депутатам упоминать и продвигать некоторые торговые сети", – рассказала Буцкая.

По ее словам, в данной норме нет ничего дискриминационного по отношению к другим отраслям экономики. Власти, по ее мнению, должны использовать все доступные механизмы, чтобы поддерживать отечественных производителей.

Минпромторг обсуждает с розницей идею создания специального знака для лидеров российской торговли. В министерстве сообщили, что главным критерием его получения станет высокая доля отечественной продукции в ассортименте.

"Торговля, которая предпринимает активные шаги по популяризации локальных товаров, на наш взгляд, проявляет свою социальную ответственность и стимулирует внутреннее производство", – заявили в Минпромторге.

Эксперты отмечают, что одобрение госорганами в рекламе может создать у потребителей ложное впечатление о прямой связи между торговой сетью и государством. Кроме того, по их мнению, необходимо сделать получение отличительного знака максимально прозрачным и независимым от органов исполнительной власти, чтобы избежать коррупционной составляющей.

Ранее сообщалось, что объем производства продуктов питания в Москве вырос почти в 2,4 раза. В эти показатели объема производства входят мясная, рыбная, кондитерская, хлебобулочная и овощная продукция.

А с 2019 года производство продуктов питания в Москве выросло почти в пять раз.