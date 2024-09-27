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27 сентября, 15:30

Экономика

Московские промышленники представили на промышленной выставке в Шанхае

Московские промышленники представили на промышленной выставке в Шанхае

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Московские производители представили свою продукцию в Шанхае. Там проходит международная промышленная выставка. Продемонстрированы достижения в машиностроении, электронике, информационных и инновационных технологиях. Активно идут переговоры с китайскими партнерами, заинтересованными в закупках товаров произведенных Москвой.

Китай остается главным торгово-экономическим партнером Москвы. И является не только крупным поставщиком готовой продукции, но и одним из основных потребителей продукции столичного производства среди стран дальнего зарубежья, рассказала и. о. начальника управления экспортной деятельности АНО "Моспром" Анастасия Сапунова.

По итогам прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Китай вырос на треть. При этом доля КНР в структуре аналогичного московского экспорта занимает около 9%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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