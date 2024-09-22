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22 сентября, 10:30

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Собянин: 10 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва"

Собянин: 10 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва"

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Еще 10 производителей высокотехнологичных изделий получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" с начала года, сообщил Сергей Собянин.

При этом 3 из этих предприятий зарегистрированы на площадке "Руднево", где формируется "ядро" беспилотной авиации России, отметил мэр. Кроме того, статус резидента получили еще 4 предприятия на площадке "Алабушево" и 3 компании на площадке "Печатники".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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