Собянин: 10 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ "Технополис Москва"

Еще 10 производителей высокотехнологичных изделий получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" с начала года, сообщил Сергей Собянин.

При этом 3 из этих предприятий зарегистрированы на площадке "Руднево", где формируется "ядро" беспилотной авиации России, отметил мэр. Кроме того, статус резидента получили еще 4 предприятия на площадке "Алабушево" и 3 компании на площадке "Печатники".

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