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27 сентября, 07:30

Экономика

Резкое подорожание кофе ожидается в России в 2024 году

Резкое подорожание кофе ожидается в России в 2024 году

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Биржевые цены за кофе поднялись в два раза из-за неурожая на фоне засухи в Бразилии и Вьетнаме. Отмечается, что стоимость необжаренного кофе в закупке выросла на 30-35%, поэтому эксперты ожидают подорожание кофе в России.

Кроме того, на ситуацию повлияло обострение ситуации на Ближнем Востоке. Нарушились логистические цепочки, из-за чего увеличились сроки поставок и подорожала транспортировка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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