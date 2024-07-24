Путин по ВКС открыл дорогу, училище ВМФ и соцобъекты в Донбассе и Новороссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по видеосвязи открыл участок дороги, больницу, филиал военно-морского училища Минобороны РФ, роддом и образовательный центр в регионах Донбасса и Новороссии.

Так, в Херсонской области появился участок двухполосной автодороги Новотроицкое-Чаплинка протяженностью 71 километр. Он обеспечит транспортную доступность 17 населенных пунктов, а также позволит разгрузить автомобильный пункт пропуска "Джанкой". Как отметил лидер России, по дороге уже начали работу школьные автобусы, а также четыре маршрутных и рейсовых автобуса.

В свою очередь, в Мариуполе заработала больница интенсивного лечения на 165 коек. После капитального ремонта медучреждение обеспечили инновационным оборудованием кардиологического и нейрохирургического профиля. Также специалисты создали в больнице первый региональный сосудистый центр и лабораторию для медицинских исследований.

Помимо этого, в городе открылся филиал Нахимовского военно-морского училища Минобороны России на 560 студентов. Филиал включил в себя спальные и учебно-административный корпуса со зрительным залом на 600 мест, универсальный спортивный комплекс с бассейном на 25 метров, а также зал для игровых видов спорта и занятий акробатикой. Кроме того, в пользовании учеников и преподавателей появился спортивный комплекс с крытой ареной, футбольное поле, тренажерная площадка.

При этом в ЛНР начал свою работу Краснодонский роддом на 90 коек. В рамках капремонта в учреждении улучшилось оснащение палат, а в операционных и отделении неонатологии появилось современное оборудование.

Также круглогодичный молодежный образовательный центр "Маяк" открылся на первом этапе в Бердянске Запорожской области. По плану он включает в себя 14 зданий, площадь которых составит 15 тысяч "квадратов". На сегодняшний день в нем могут обучаться 216 человек, а после завершения второго этапа их количество увеличится до 500. Центр оснастили пятью спальными корпусами по 68 мест в каждом, экодомиками на 60 мест, а также пятью образовательными шатрами.

Ранее Путин заявил о всероссийской поддержке Донбасса и Новороссии для налаживания мирной жизни, а также раскрытия потенциала для последующего развития этих регионов. Глава государства отметил, что сейчас безопасность этих регионов находится в приоритете и призвал не сбавлять темпы развития новых регионов и контролировать сроки выполнения поставленных задач.