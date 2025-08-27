Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 08:00

Экономика

Московские производители спорттоваров отгрузили продукции на сумму свыше 2 млрд рублей

Московские производители спорттоваров отгрузили продукции на сумму свыше 2 млрд рублей

Центробанк изменил правила блокировки банковских карт в России

Новости регионов: уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме

"Почта России" приостановила прием отправлений с товарами в США из-за пошлин

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

Эксперт рассказал о росте розничных цен на столичных заправках

"Интервью": Александр Юдин – о применении ИИ в металлургии и банковском секторе

Собянин: двигаемся к созданию нового промышленного потенциала Москвы

Эксперт рассказал о российских компаниях, планирующих снизить расходы на персонал

Эксперт рассказал, почему в магазинах подорожают кондитерские изделия

Изготовление туристической одежды и снаряжения, а также экипировки для экстремальных видов спорта и спортивного питания в Москве выросло на 75% с начала 2025 года. Столичные производители за полгода отгрузили продукции более чем на 2 миллиарда рублей.

Московские компании стали активнее замещать китайский рынок. Например, на одном из столичных предприятий в 2 раза выросло производство ковриков для йоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАлексей Марачев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика