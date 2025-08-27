Московские производители спорттоваров отгрузили продукции на сумму свыше 2 млрд рублей

Изготовление туристической одежды и снаряжения, а также экипировки для экстремальных видов спорта и спортивного питания в Москве выросло на 75% с начала 2025 года. Столичные производители за полгода отгрузили продукции более чем на 2 миллиарда рублей.

Московские компании стали активнее замещать китайский рынок. Например, на одном из столичных предприятий в 2 раза выросло производство ковриков для йоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.