Новости мира: Bloomberg объявило в России дефолт по суверенным долговым обязательствам

Агентство Bloomberg объявило в России дефолт по суверенным долговым обязательствам. Отмечают, что последний срок для выплаты 100 миллионов долларов по купонам истек в ночь на 27 июня. Подобного не происходило более 100 лет, с 1918 года.

В то же время агентство утверждает, что сам факт дефолта в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян. США в прошлом месяце не стали продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

В Минфине РФ заявили, что страна продолжит исполнять обязательства, но в рублях, так как России приходится действовать в условиях форс-мажора, искусственно созданного США и Евросоюзом.

До пяти человек выросло число жертв при обрушении трибуны в Колумбии. Еще 500 человек пострадали. Об этом сообщили СМИ. Трагедия произошла во время корриды в городе Эль-Эспиналь. Верхние ярусы обрушились на арену, подмяв под собой помещение с техперсоналом. Пострадавших сразу начали доставать из-под завалов. Предварительно, трибуна не выдержала нагрузки из-за слишком большого количества зрителей.



В Стамбуле силовики разогнали ЛГБТ-парад водометами и резиновыми пулями. На кадрах видно, как полиция скручивает участников несанкционированной акции. Сколько человек принимали участие в шествии – не уточняется. В его преддверии городские власти ввели недельный запрет на проведение массовых демонстраций.

Американские штаты охватили "Ночи ярости". В акциях с таким названием участвуют десятки тысяч женщин, недовольных решением Верховного суда, который отменил право на аборты. Теперь каждый штат сам решает запрещать или разрешать прерывание беременности.

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