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25 октября, 16:15

Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

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У ряда российских банков перестанут действовать сертификаты Visa и Mastercard

Сертификаты Visa и Mastercard перестанут действовать у ряда российских банков

Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и не исключил дальнейшего роста. Инфляция в стране превышает июльский прогноз, а дополнительные бюджетные расходы продолжают увеличиваться.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция не замедляется, а текущие темпы роста цен ускорились в сентябре. Ожидается, что инфляция в следующем году составит 4,5–5%. Рост экономики в третьем квартале продолжился, но более умеренными темпами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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