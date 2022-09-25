Некоторые иностранные банки перестали принимать карты "Мир"

Некоторые банки Турции, Вьетнама, Казахстана и Узбекистана перестали обслуживать карты платежной системы "Мир". Принимать российские карты также отказались несколько пятизвездочных отелях Турции.

Тем временем туристы уже делятся лайфхаками, чтобы не остаться на отдыхе без питания, транспорта и сувениров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

