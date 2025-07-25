25 июля, 08:00Экономика
Россиянам рассказали, как зарабатывать на кредитной карте
Владельцы кредитных карт могут получать дополнительный доход, если правильно используют льготный период и кешбэк.
Основная схема заключается в том, чтобы оплачивать повседневные покупки кредитной картой, а собственные средства временно размещать на накопительном счете или вкладе, чтобы получать проценты.
В конце льготного периода эти деньги переводят на погашение задолженности. Кешбэк за покупки становится еще одним источником прибыли при грамотном использовании карты.
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