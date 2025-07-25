Россиянам рассказали, как зарабатывать на кредитной карте

Владельцы кредитных карт могут получать дополнительный доход, если правильно используют льготный период и кешбэк.

Основная схема заключается в том, чтобы оплачивать повседневные покупки кредитной картой, а собственные средства временно размещать на накопительном счете или вкладе, чтобы получать проценты.

В конце льготного периода эти деньги переводят на погашение задолженности. Кешбэк за покупки становится еще одним источником прибыли при грамотном использовании карты.

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