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25 июля, 08:00

Экономика

Россиянам рассказали, как зарабатывать на кредитной карте

Россиянам рассказали, как зарабатывать на кредитной карте

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Владельцы кредитных карт могут получать дополнительный доход, если правильно используют льготный период и кешбэк.

Основная схема заключается в том, чтобы оплачивать повседневные покупки кредитной картой, а собственные средства временно размещать на накопительном счете или вкладе, чтобы получать проценты.

В конце льготного периода эти деньги переводят на погашение задолженности. Кешбэк за покупки становится еще одним источником прибыли при грамотном использовании карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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