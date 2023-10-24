Москва подписала соглашения с тремя участниками нацпроекта "Производительность труда"

Москва подписала соглашения с тремя новыми участниками нацпроекта "Производительность труда". В числе участников – столичные компании, работающие в сфере ЖКХ, электроэнергетики и общественного питания. Благодаря участию в нацпроекте они смогут повысить эффективность своей работы и увеличить производство.

Столица занимается проектом с 2022 года. За это время его участниками стали более 180 компаний, свыше 80 из них уже поработали с экспертами. На данный момент в нацпроекте могут принять участие столичные компании из 11 новых отраслей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.