Японская Fujitsu полностью вывела бизнес из России

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Японская компания по разработке электроники Fujitsu полностью завершила процесс вывода из России бизнеса. Об этом РИА Новости сообщил представитель организации.

"Компания остановила прием новых заказов на товары и обслуживание в России, полностью завершился перенос базы обслуживания и оказания услуг", – добавил он.

В середине месяца появилась информация, что Fujitsu начал процесс ликвидации бизнеса в РФ. Но тогда сообщалось, что юрлицо компании будет ликвидировано только в августе 2024 года. Организация приостановила работу после начала спецоперации, не заявляя о полноценном уходе с рынка РФ.

Fujitsu продавала в России ноутбуки, компьютеры и запчасти к ним. Также компания торговала программными решениями в области информационных технологий и коммуникаций.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что ушедшие из России иностранные инвесторы за год вывели порядка 36 миллиардов долларов, продав свой бизнес. По информации Центробанка, в общей сложности с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов покинувшими РФ фирмами.

"Актуальный репортаж": японская фирма Fujitsu покинет российский рынок